محافظ قنا: 8ملايين جنيه لتمويل 525 مشروعا للشباب في إبريل الماضي

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، نجح خلال شهر ابريل الماضي، فى تمويل 252 مشروعا للشباب بقيمة 8 ملايين و 23 ألف جنيه، ساهمت فى توفير 718 فرصة عمل لأبناء المحافظة من الجنسين، ليصل بذلك إجمالى المشروعات التي جرى تمويلها منذ بداية العام الجاري إلى 2088 مشروعا بقيمة 32 مليون و641 ألف جنية وفرت 2859 فرصة عمل .

وأكد «الداودي»، أن المحافظة تعمل على تشجيع المناخ الاستثماري، لضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، مؤكدا حرص الدولة على دعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية وزيادة الإنتاج والحد من البطالة وهو ما يسهم في تحقيق التنمية التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نجح خلال عام2020 في توفير 10 آلاف و 202 فرصة عمل للشباب والفتيات من خلال تمويل عدد 7 الآف و 439 مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل مالى بلغ 300 مليون جنيه.

من جانبه أفاد محمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بقنا، أنه على الشباب الراغبين فى الإستفادة من تمويل المشروعات التوجه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بجوار كورنيش النيل بمدينة قنا أو التواصل عبر الخط الساخن للجهاز علي رقم16733 للاستفسار أو طلب التقدم للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن الحد الأدنى لقيمة القرض الواحد يبدأ من ألف جنية وحتى 3 ملايين جنية بالنسبة للمشروعات التجارية و 5 ملايين جنية للمشروعات الصناعية.