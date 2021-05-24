مواعيد وشروط التقديم للمدارس الإبتدائية 2021 بمحافظة الأقصر

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر مواعيد تقديم المدارس الإبتدائية 2021، بناء على إخطار وزارة التربية والتعليم، التى حددت كافة الإجراءات اللازمة والشروط التى تسهل على أولياء الأمور عملية التقديم لأبنائهم فى المدارس الإبتدائية.

مواعيد تقديم المدارس الإبتدائية 2021

ستبدأ المدارس الإبتدائية فى محافظة الأقصر استقبال ملفات التلاميذ الجدد خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء كافة الشروط التى حددتها الوزارة مسبقا.

شروط التقديم فى المدارس الإبتدائية 2021

ملف تقديم الصف الأول الابتدائي 2021، يجب أن يتضمن هذا الملف على الدمغات المطلوبة وهى طابع تحسين تعليم وطابع مهن تعليمية .

شهادة ميلاد مميكنة للطفل+ 6 صور منها .

6 صور للطفل بمقاس 4 × 6.

صورة بطاقة الرقم القومي للأب.

صورة بطاقة الرقم القومي للأم.

بطاقة التأمين الصحي المُدون بها مختلف التطعيمات الخاصة بالطفل.

ويلتزم ولي الأمر بكتابة البيانات المطلوبة منه صحيحة وفق بياناته المدونة في بطاقة الرقم القومي ويصبح مسؤولا عن اى معلومات خاطئة يدونها.

يجب ألا يقل سن الطفل عن 6 سنوات.

ألا يزيد عمر الطفل على 9 سنوات.

مراعاة تقارب الكثافات بين المدارس داخل القرية الواحدة أو المربع السكنى الواحد.

الأولوية لمن لهم إخوة بالمدرسة نفسها والأقرب سكنا لها.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعه داخل المدارس

ونبهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر على جميع الإدارات التعليمية والمدارس على ضرورة التزام أولياء الأمور وكذلك المعلمين والإداريين وكافة المتواجدين بالمدارس بالاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المدارس لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.