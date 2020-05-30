تبدأ الإثنين.. كل ما تريد معرفته عن تقديم المدارس في ظل كورونا

تبدأ مراحل رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد "2020 – 2021"، بالمدارس الحكومية والتجريبية واللغات، في استقبال طلاب التقديم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال بدءا من بعد غد الإثنين وحتى 30 يونيو، في ظل اتباع نفس القواعد المعمول بها في السنوات الماضية خلال عملية التقديم.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ"الوطن"، إنه تم السماح للراغبين في الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية "العربي"، والتي يوجد فيها فصول حضانة، بإجراء عمليات التقديم بشكل ورقي، مع اتخاذ كل التدابير الوقائية أثناء التقديم للعاملين بالمدارس والطلاب وأولياء الأمور، والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية، وأن يتمّ التقديم في مكان مفتوح وجيد التهوية داخل حيز المدرسة، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات المعلنة من قبل وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلى صعيد المدارس الخاصة، قال مصدر بجمعية أصحاب المدارس الخاصة لـ"الوطن"، إنه تم تخيير المدارس الخاصة بين تلقي طلبات الالتحاق أون لاين أو إجراء المقابلات الشخصية كالمعتاد، مع تنبيه كل مدرسة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بسلامة أولياء الأمور وأبنائهم خلال المقابلات الشخصية، وأن يتم قياس درجة حرارة الوافدين لمقار المدارس، مع التزامهم بارتداء الكمامة.