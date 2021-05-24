 الصحة العالمية: العالم لا يزال في خطر كبير جراء جائحة كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن العالم لا يزال في خطر كبير جراء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وفقا لما ذكرته، قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وكشفت الصحة العالمية، عن تجاوز وفيات كورونا في 2021 خلال أسبوع، إجمالي وفيات 2020.

وذكرت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 167 مليونًا و178 ألفًا و756 حالة.

وأفادت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و463 ألفًا و891 حالة، بحسب ما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم.