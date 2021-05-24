رئيس جامعة القاهرة: كلية النانو تكنولوجي تكلفت 35 مليون جنيه

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنّ الجامعة أنجزت الكثير من مواصفات جامعات الجيل الثالث بشهادات عالمية، وجرى العمل على بعض العناصر من جامعات الجيل الرابع، مثل إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي، موضحا أنّ كلية النانوتكنولوجي تكلفت 35 مليون جنيه، بإعدادها جديا.

وأضاف أنّ مصر تتقدم 55 مركزا في تقنية ومؤشر جاهزية الحكومة الذكاء الاصطناعي، وأهم عوامل التقدم هو جامعة القاهرة ودورها في التخصص، مؤكدا أنّ كلية النانوتكنولوجي هي نموذج للتخصصات المتعددة.

ولفت إلى أنّ العلوم في بدايتها كانت شاملة، وبدأت تستقل مع مطلع العصور الحديثة، والرياضيات هي العلم الأساسي الذي أدى إلى تقدم العلوم.

وأوضح أنّ الكليات كانت فيها مشاكل في التخصصات المنعزلة، وهو ما عملت جامعة القاهرة على إنهائه، وخلق مجتمع معرفة لتحقيق التقدم، مؤكدا أنّ العلوم يجب أن تكون شاملة تجمع كافة التخصصات، لأنه يؤدي لرؤية أفضل ويسهم في دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت إلى أنّ معامل الكلية مرتبطة بالمنصات العالمية من خلال الحاسوب الفائق السرعة، لتبادل المعلومات.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلية النانوتكنولوجي بفرع جامعة القاهرة بالشيخ زايد، بحضور عدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.