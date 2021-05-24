خطوة بخطوة.. إزاي تأمن على عربيتك «أونلاين»

أصبح بإمكان المواطنين الحصول على خدمات التأمين «أونلاين»، عبر التعاون الذي تم بين شركة «أكسا للتأمين مصر»، وتطبيق «برنجي»، الذي يعد أول تطبيق محمول لخدمات التأمين الرقمي في مصر.

وتأتي الشراكة في إطلاق خدمات تأمين السيارات المقدمة من «أكسا» من خلال تطبيق «برنجي»، وترصد «الوطن» كيفية التأمين على السيارات «أونلاين»؟

* يعطي تطبيق برنجي المستخدم التحكم الكامل في عملية الحصول على تأمين السيارة بطريقة هي الأولى من نوعها في سوق التأمين المصري.

* يقدم تجربة سهلة لكل أصحاب السيارات ليكون تأمين السيارة في متناول الجميع من خلال المحمول.

* تمكِّن الخدمة عبر تطبيق «برنجي» جميع العملاء من إدخال بيانات السيارة والحصول على عرض سعر لحظيا، يتناسب مع احتياجاته.

* في حالة السيارة الجديدة «غير مرخصة» يستطيع العميل طلب الحصول على وثيقة تأمين دون الحاجة إلى معاينة السيارة، وذلك بتصويرها من خلال التطبيق، ودفع قيمة قسط التأمين بأي من كروت الائتمان أو الخصم المباشر بطريقة آمنة.

* أما في حالة السيارة المستعملة «المرخصة» يرسل خبير لمعاينة السيارة، ثم يدفع العميل من خلال التطبيق بعد الموافقة على تقرير المعاينة.

* تصدر الوثيقة من خلال شركة التأمين وترسل للعميل بشكل ورقي، من خلال البريد السريع، فضلا عن حصول العميل على نسخة رقمية منها، مع إمكانية طباعتها أو تخزينها للرجوع إليها في أي وقت.

* كل ذلك بشكل رقمي كامل من خلال التطبيق، مع توفير آلية لتقديم طلب التعويض من خلال التطبيق أيضا.

* يجرى ذلك بمساعدة روبوت آلي «chatbot»، ومن خلال واجهة متطورة صممت خصيصا لتسهل على العملاء الإختيار بين أنواع التأمين المختلفة، ومعرفة الشروط والأحكام بشكل كامل بسهولة ويسر، من خلال خطوات بسيطة وفي دقائق قليلة، وبذلك يتم الحصول على التغطية التأمينية بشكل بسيط وسريع.