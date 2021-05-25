الإعدام شنقا لقاتل والدته.. حكاية موظف تخلص من حياة أمه بسبب امرأة

كان على علاقة غير شرعية بسيدة متزوجة منذ فترة، وعلمت والدته بالخبر صدفة فحاولت منعه وطلب قطع علاقته بتلك المرأة، لكنه رفض وتشاجر معها وخطط لقتلها أثناء نومها عن طريق كتم أنفاسها بوسادة حتى أنهى حياتها ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

موظف يقتل والدته خنقا

جريمة بشعة ارتكبها موظف في حق والدته دون رحمة، حيث انتزعت من قلبه كل مشاعر الإنسانية والعطف تجاه والدته التي عاقبها بسبب رفضها لأعماله المحرمة ودخوله في علاقة مع سيدة متزوجة.

تفريغ كاميرات المراقبة

انتشر الخبر بين الجيران، فور إبلاغ الابن قسم شرطة عابدين بتفاصيل الواقعة، مدعيا أنه اكتشف مقتل والدته وسرقة «ريسيفر» وبعض الأجهزة الإلكترونية، وانتقلت رجال المباحث لمسرح الجريمة، وقاموا بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الواقعة، وتبين عدم تردد أي شخص على شقة المجني عليها سوى ابنها الجاني.

اعتراف الابن بجريمته

اعترف الابن بجريمته وبدأ يحكي تفاصيل الواقعة والدوافع التي جعلته يتخلص من حياة والدته، مؤكدا أنه كان على علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة ونشبت بينه وبين والدته مشادة كلامية وقرر قتلها أثناء نومها.

قتل منذ 9 سنوات

وأوضحت تحريات النيابة العامة، أن الموظف المتهم بقتل والدته ارتكب تلك للجريمة منذ 9 سنوات، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بمنطقة عابدين، وتم إعادة فتح التحقيقات في تلك الواقعة واعترف المتهم بجريمته وسرقة والدته.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب وفاتها لاستخراج تصريح الدفن آنذاك، وتبين أنها سيدة خمسينية بها إصابات في الجسم وبعض الجروح وكدمات بمنطقة الرأس وآثار خنق حول الرقبة.

الإعدام شنقا

وقضت محكمة جنايات القاهرة التي عقدت بعابدين، أمس، بالإعدام شنقا لموظف بتهمة قتل والدته، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.