الظواهر الجوية المتوقعة خلال 6 أيام.. «حرارة مرتفعة ونشاط للرياح»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم 24 مايو 2021 إلى السبت المقبل 29 مايو 2021، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا شمالًا معتدل جنوبًا.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة وجاءت كما يلي:

الظواهر الجوية المتوقعة

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين

- تشهد بعض المناطق حالة من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء

- جود حالة من نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء

- توقعت هيئة الأرصاد الجوية وجود حالة من نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

الظواهر الجوية المتوقعة الخميس

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة السبت

- من المتوقع وجود حالة من نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلاً، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.