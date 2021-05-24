قافلة الأزهر الإغاثية تسلم 150 طنا من المواد الغذائية إلى غزة

صرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على القوافل بالأزهر الشريف، بأنّ قافلة الأزهر الإغاثية وصلت فجر اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي لتصل إلى أشقائنا في دولة فلسطين الشقيقة، حيث جرى تسليم المساعدات إلى المسؤولين والمختصين في الجانب الفلسطيني، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدور الإنساني والإغاثي الذي يضطلع به الأزهر، ودعمه أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرضون له من عدوان من الكيان الصهيوني المحتل.

ووجه صدّيق، التحية والشكر للقوات المسلحة والشرطة المصرية على الجهود المبذولة في تقديم سبل الدعم والحماية لتأمين سير القافلة حتى وصولها إلى معبر رفح المصري، وإتمام إجراءات التسليم، كما استمر تأمين الجيش المصري للقافلة حتى مغادرة أعضاء وفد الأزهر معبر رفح بعد الاطمئنان على استلام المسؤولين من الجانب الفلسطيني محتويات القافلة.

وضمت القافلة التي تعد أكبر قافلة إغاثية في تاريخ الأزهر، 150 طنًّا من المواد الغذائية إلى غزة، وشارك فيها مجموعة من علماء الأزهر والمختصين بإدارة القوافل بمشيخة الأزهر، يحملون رسالة تقدير ومودة من شيخ الأزهر وعلماء الأزهر ومنتسبيه إلى أشقائنا في دولة فلسطين الشقيقة، استمرارًا لهذا الدور التاريخي للأزهر تجاه القضية الفلسطينية والتضامن مع أشقائنا ومشاركتهم روح النصر على العدو الغاشم، متمنين زوال هذا الاحتلال.

وتأتي القافلة امتداد لموقف الأزهر الرافض لانتهاكات الكيان الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والقضية العادلة، وما حدث خلال الأيام الأخيرة من اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون حي الشيخ جراح ومنازلهم وممتلكاتهم ومحاولة تهجيرهم قسريًّا، واقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وقمع المظاهرات الفلسطينية السلمية والاعتداء عليها بقوة السلاح.

وأدان فضيلة الإمام الأكبر تلك الانتهاكات والصمت العالمي المخزي تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشم وانتهاكاته في حق الشعب الفلسطيني، ومقدساتنا الإسلامية في فلسطين، كما أطلق فضيلته حملة عالمية عبر صفحات فضيلته ومنصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، بكل اللغات، نصرة للقضية الفلسطينية.

قيادات الأزهر

وشارك قيادات الأزهر الشريف وفي مقدمتهم فضيلة وكيل الأزهر ورئيس جامعة الأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ونواب جامعة الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في إطلاق القافلة من مقر مشيخة الأزهر أمس الأحد، تأكيدًا على تضامن الأزهر مع الشعب الفلسطيني ونشر روح الإخاء والتلاحم بين أبناء الأمة.