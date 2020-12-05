محافظ شمال سيناء يستقبل قافلة الأزهر: أحد أضلع مثلث القضاء على الإرهاب

ثمن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، دور الأزهر الشريف التنويري، ونشر صحيح الإسلام المعتدل، بجانب محاربة الفكر المتطرف.

جاء ذلك، خلال استقبال أعضاء قافلة الأزهر الشريف الموفدة إلى محافظة شمال سيناء، بتوجيهات من فضيلة الأمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال وصولها إلى مدينة العريش، بحضور اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، والشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية، والشيخ مصباح الوظيفي، مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء.

وقال المحافظ، إن الفكر الأزهري الوسطي والتوعية الدينية السليمة أحد أضلاع مثلث القضاء على الإرهاب بشمال سيناء، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف في محافظة شمال سيناء، موجهًا التحية والشكر لشيخ الأزهر الشريف على تلبية مطالب أبناء شمال سيناء.

وأكد المحافظ، علي أن القافلة ستقوم بعقد ندوات دينية في مراكز الشباب، حيث تستهدف قطاعا كبيرا من المواطنين وعلى رأسهم الشباب.

بدوره، أكد الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، أن القافلة الدعوية للأزهر الشريف إلى شمال سيناء، برئاسة الدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الفتوى الالكترونية، تضم 12 عالمًا من مركز الفتوى الإلكترونية في الأزهر الشريف.

وأضاف أن القافلة الدعوية ستقوم بعدة لقاءات وندوات في جامعه العريش والمعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي وعدد من الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والمؤسسات الخدمية بالمحافظة، بجانب قيام أعضائها بخطبة الجمعة في المساجد الكبري بالمحافظة.

من جانبه، قال الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، إنه فور الإعلان عن القافلة الدعوية إلى محافظة شمال سيناء تسابق العلماء على المشاركة فيها، لأن أرض سيناء أرض طاهرة ارتوت بدماء الشهداء.