وزير الخارجية يصل إلى رام الله.. ولقاء مرتقب مع الرئيس الفلسطيني

وصل وزير الخارجية ⁧سامح شكري اليوم الاثنين إلى مدينة ⁧‫رام الله‬⁩، قادما من العاصمة الأردنية عمان؛ تعبيرًا عن الموقف المصري الثابت من مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على تويتر، «يصل الآن وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ إلى مدينة ⁧‫ رام الله‬⁩.. ولقاء مُرتقب بعد قليل مع الرئيس ⁧‫محمود عباس»‬⁩.

كان السفير أحمد حافظ قد صرح - في وقت سابق اليوم- بأنَّ زيارة الوزير شكري تأتي في إطار التحركات المصرية المتواصلة للبناء على وقف إطلاق النار، ومناقشة سبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي سعيًا لإحياء عملية السلام التي تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية، فضلًا عن مواصلة التنسيق تجاه كل مُستجدات الشأن الفلسطيني والجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية.