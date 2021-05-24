غلق 5 منشآت مخالفة وتحرير 141 محضرا لعدم ارتداء كمامات بالبحيرة

لم تتوقف الحملات بمدن ومراكز محافظة البحيرة، منذ إصدار القرارات الجديدة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي هذا السياق كشفت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، عن تنفيذ حملات مستمرة لمتابعة مدى التزام المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بتطبيق الإجراءات الوقائية.

غلق 5 منشآت و تحرير 141 محضر

أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، وشارك بها قسم شرطة المرافق، عن تحرير 141 محضرا لعدم ارتداء كمامات وغلق 5 منشآت مخالفة.

مخالفات بأبو المطامير

في أبو المطامير، تم تحرير عدد 8 محاضر عدم ارتداء كمامة، وضبط ومصادرة عدد 9 شيشة، وغلق ملعب خماسي يُستخدم مقهى.

حملات بمختلف مراكز المحافظة

وفي الرحمانية، تم تحرير 23 مخالفة عدم ارتداء كمامة، أما في المحمودية جرى تحرير عدد 31 محضر عدم ارتداء الكمامة.

وفي مركز بدر، تم تحرير عدد 5 محاضر عدم ارتداء الكمامة، وفي وادي النطرون، تم تحرير عدد 33 مخالفة عدم ارتداء كمامة ورفع عدد 5 حالات إشغال طريق.

وأسفرت حملات مركز رشيد، عن رفع عدد 7 حالات إشغال، وغلق مقهى ومصادرة عدد 3 شيشة، وتحرير 23 غرامة عدم ارتداء كمامة، وفي كوم حمادة، تم تحرير عدد 18 غرامة عدم ارتداء كمامة، و3 محاضر كسر حظر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات متابعة تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.