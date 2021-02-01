غلق 10 آلاف منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالقاهرة: تضم محلات وورش ومطاعم

أكّد مصدر بمحافظة القاهرة، غلق 10 آلاف منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بمختلف الأحياء من محال وورش ومطاعم وكافيهات، تطبيقًا لقرار تحديد مواعد فتح وغلق المحال لضبط الشارع والحد من الفوضى ومنع التجمعات.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنَّ لجان المتابعة والحملات مستمرة فى كل الأحياء لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال والأنشطة الأخرى، وتطبيق الاجراءات الوقائية، التي أقرّتها الدولة للحد من فيروس كورونا.

محلات بديلة لورش السيارات بالماظة

فيما أكّد المهندس ابراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إزالة 61 ورشة ومحلات سمكرة ودوكو من منطقة ألماظة بمصر الجديدة، ونقلها إلى مدينة الحرفيين بنطاق حى السلام فى إطار توسعة الشوارع ونقل الورش، لافتا إلى أنه تم إنشاء 61 محلًا بديلًا في منطقة الحرفيين بتبرع من إحدى شركات الإسكان لنقل الورش إليها وتمّ نقل التراخيص من مصر الجديدة إلى السلام، وذلك في إطار توجيهات محافظ القاهرة.

كما أجرى الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، جولة لتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحى الزاوية الحمراء لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددًا على موظفى الخدمة تسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة، كما تفقد مبنى شركة كهرباء شمال بحي الزاوية الحمراء وذلك لمتابعة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيدًا بأداء الشركة في تطوير منظومة الطاقة الكهربائية.

رفع كفاءة محور زهراء المعادي

وفي نطاق المنطقة الجنوبية، أكّدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال التطوير ووضع اللمسات الجمالية بكل موقع وشارع وميدان بنطاق أحياء المنطقه الجنوبية لتوفير حياة كريمة وخدمات لكل مواطن بالمنطقة الجنوبية حيث جار تطوير ورفع كفاءة شارع محور الزهراء بالمعادي بنطاق حي البساتين حيث يتم توسعة الشارع ورصفه بالاضافة إلى عمل بردورات من بداية التقاطع مع شارع الخمسين حتى كارفور، وذلك لتحسين الحركة المرورية لعدم تكرار الاختناق المرورى بهذه المنطقة.

كما وجهت بضرورة الاهتمام بتطوير المياديين والحدائق ووضعها ضمن خطة التطوير، مشددة على مراعاة تكثيف حملات النظافة والاشغالات ورفع أي مخلفات أول بأول بهذه المنطقة.