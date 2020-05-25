ضبط 567 مخالفة غلق محلات ومطاعم ومراكز تجارية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها تنفيذا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبينها تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب.

ووجّهت وزارة الداخلية، حملاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

وأسفرت الجهود خلال 48 ساعة، عن ضبط 1698 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، وضبط 567 مخالفة في مجال غلق المحلات والمطاعم والمراكز التجارية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها، بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.