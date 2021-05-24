مجهولون يسرقون 200 ألف جنيه من مكتب بريد المنزلة بالدقهلية

تكثف مباحث الدقهلية من جهودها لضبط مجهولين تمكنوا من سرقة خزينة مكتب بريد المنزلة الرئيسي بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد اكتشاف العاملين بالمكتب سرقة 200 ألف جنيه كانت بحوزة أحد الموظفين لإيداعها في أحد البنوك.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة باكتشاف موظف بمكتب بريد المنزلة سرقة 200 ألف جنيه من داخل المكتب كان قد تركها لإيداعها صباح اليوم في أحد البنوك.

وانتقل مدير المباحث والأمن العام وضباط البحث الجنائى والمعلومات وضباط مباحث قسم شرطة المنزلة لمكان الواقعة والمعاينة تبين عدم وجود أي كسر في الباب أو النوافذ .

موظف يكتشف سرقة المبلغ عهدته

وأكدت التحريات الأولية، أن أحد الموظفين ترك بالمكتب مبلغ 200 ألف جنيه لإيداعها لنفسه صباح اليوم في أحد البنوك، وعندما توجه في الصباح لم يجد المبلغ داخل مكتب البريد وطلب النجدة لتحرير محضر بالواقعة .

وأكد الموظف أن جميع العاملين بالمكتب يعلمون بتركه المبلغ بمكتبه لحين إيداعه في صباح اليوم، ولم يتهم أحدًا بالسرقة .

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة للتحقيق، وجرى إغلاق المكتب والتحفظ على جميع العاملين بالمكتب لسؤالهم وانتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات بمكان الواقعة، وكذلك تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها.

وكثفت مباحث الدقهلية تحرياتها حول الواقعة ، وقامت بتفريغ كاميرات المراقبة في المكان والشوارع المحيطة بمكتب البريد للوصول إلي مرتكبى الواقعة.