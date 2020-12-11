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محمود مسلم

كشف ملابسات سرقة مكتب بريد بالإسكندرية وإعادة المسروقات

كتب:

الوطن
02:36 م | الجمعة 11 ديسمبر 2020
المتهم

المتهم

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بسرقة 3 وحدات تكييف - سخان مياه - جهاز راوتر - جهاز DVR من مكتب بريد كائن بدائرة القسم، ووجود قص بسلك نافذة المكتب وقطع عدد من الأسياخ الحديدية وآثار عنف بالخزينة دون سرقة ما بداخلها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق واستخدامه أدوات "مقص - مفتاح" في قص السلك والأسياخ الحديدية، وتم بإرشاده ضبط بعض المسروقات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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