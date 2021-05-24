برلماني عن «حياة كريمة»: هدية من السيسي لـ 58 مليون مصري

قال الدكتور سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة حقوق الإنسان، والتضامن الإجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، أن الدولة تسعي جاهدة لحل مشكلات تراكمت، وتفاقمت على مدى ٧٠ سنة، مشيرا إلى أن مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري جاءت هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ل 58 مليون مواطن خلال ثلاث سنوات بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن المشروع الأضخم من نوعه في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التي تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير كافة نواحي الحياة وجودتها في إجمالي 4584 قرية وتوابعها، يقطنهم نحو 58% من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه،في إطار تحرك حكومي واسع النطاق يتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر.

وأضاف أن الخدمات والمشروعات التنموية ستخدم القري ،بشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتبطين الترع وتأهيل المصارف، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير المنازل الريفية في إطار "سكن كريم".

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة، تستهدف توفير فرص عمل مستدامة للشباب ،و العمل على تحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق، تحسين مستوى الخدمات من حيث الصرف الصحي، ومياه الشرب وصرف الطرق.