عاجل.. أول تعليق من صاحب واقعة وضع صديقه بالكفن في المسجد: «كنت بعلمه»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا التُقطت داخل «مسجد العطا» في محافظة المنيا، لشخصين أحدهما ملفوفا داخل كفن، وملقى على أرضية المسجد، بينما ظهر الآخر وظهر يحاول خنقه على سبيل المزاح، الأمر الذي تسبب في حالة غضب كبيرة علي 4 فسيبوك»، وحاولت وزارة الأوقاف في الوقت الحالي الوصول لحقيقة هذه الصور، موكدة أنها ستحاسب المقصرين حال ثبوت الواقعة.

صاحب الواقعة: هذه الصورة التُقطت منذ سنتين

من جانبه، قال « أ- س»، الشاب الذي ظهر في الصورة، وهو يخنق صديقة الملفوف داخل الكفن، إنه يعمل في تكفين الموتي مع والده منذ عدة سنوات، كما أن هذه الصورة التُقطت منذ سنتين في أثناء تعليمه لصديقه طريقه التكفين، على حسب وصفه.

وأضاف « أ- س» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه نشر هذه الصورة علي حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» منذ 3 أيام، وتداولها الكثير من الحسابات على مواقع التواصل، الأمر الذي دعاه إلى حذفها إثر الهجوم الشديد الذي لقيه من الكثيرين.

كنت شغال مع المسجد في السنوات الماضية

وتابع، أنه كان يقطع الأكفان في المسجد خلال السنوات الماضية: «أنا كنت شغال مع المسجد في تكفين الموتي، وكنت بقطع الأكفان في المسجد من بعد صلاة العشاء لحد الفجر، كما أنني كنت أضع أموال الكفن داخل المسجد في صندوق التبرعات، إلا أنه حدث خلاف بيني والعاملين لينتهي عملي هناك».

وأشار إلي أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الصور التي التُقطت داخل المسجد، كما أن العاملين في المسجد لا يعرفون شيئا عنها: «الناس اللي شغالة في المسجد ملهاش ذنب لأنها متعرفش حاجة عن الصور، وأنا ماكنتش أقصد أهين المسجد بل بالعكس أنا كنت بعمل عمل لوجه الله، وهو تعليم صديقي كيفية تطيع الأكفان».