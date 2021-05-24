ضبط 6060 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

كشف تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن أحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالجيزة أشارت إلى أن إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية قامت بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن وتمكنت من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت كميتها (6060) كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر ولحوم فاسدة، وقد بلغ إجمالي عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 23 محضرا خلال الشهر الماضي.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تحقيقاً لنفس الهدف بتوفير الغذاء الصحي الآمن من مصدر حيواني قامت إدارة المجازر بالمديرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتي تخضع للإشراف البيطري الكامل.

وأشار إلى أن التقارير الواردة من المديرية أظهرت أن إجمالي المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت (14,024) رأس من الماشية داخل هذه المجازر فيما بلغت إجمالي المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة (499,450) طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.

تابع أن ذلك يأتي في إطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.