مواعيد وشروط التقديم لرياض الأطفال مطروح 2021.. تعرف عليها

تستعد محافظة مطروح لفتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال بعد تحديد «التعليم»، شروط القبول للعام الدراسى الجديد 2021-2022 بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن مواعيد التقديم لرياض الأطفال 2021، عبر موقعها الإليكتروني ومواقع المديريات الإليكترونية بالمحافظات، لمدارس رياض الأطفال اللغات التجريبية أو الحكومية أو الخاصة، حيث من المقرر أن يبدأ التسجيل بعد أيام عبر المواقع الإليكترونية وموقع وزارة التربية والتعليم من هنــــــــا.

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مواعيد التقديم لرياض الأطفال2021.. تبدأ 1 يونيو

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن موقع التسجيل الالكترونى سيكون متاحا إعتبارا من أول يونيو المقبل مواعيد التقديم لرياض الأطفال 2021 - 2022 مشيرا إلى أن تعليم مطروح جاهز لإستيعاب الأطفال المتقدمين لهذه المرحلة للعام الدراسى الجديد بنسبة 100%.

مواعيد التقديم لرياض الأطفال2021.. شروط التقديم

وأوضح عاطف سلامة، أنه تم إستعراض ومناقشة شروط التقدم لرياض الأطفال 2021 وقواعد القبول للدفعة الجديدة من الأطفال بحضور وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح محمود قاسم وأعضاء اللجنة القائمة على تنسيق مرحلة رياض الأطفال

وأشار سلامة إلى أن التقديم سيكون الكترونيا من خلال الموقع التى حددته وأعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بمطروح هنا كما أن توزيع لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال على المدارس سيكون جغرافيا أى حسب عنوان سكنهم, على أن تستكمل باقى الإجراءات الورقية بمعرفة الإدارات التعليمية عقب ظهور نتيجة القبول الالكترونية.

شروط التقدم لرياض الأطفال 2021

ووضعت وزارة التربية والتعليم بعض التعليمات الخاصة بمواعيد التقديم لرياض الأطفال 2021، منها الحرص على صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر، وأن استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة، ودفع قيمة استمارة التحويل وعدم جواز التحويل مرتين.