مستقبل وطن المنيا يطلق مبادرة «أحمى نفسك ووطنك» لتلقى لقاح كورونا

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، مبادرة بعنوان «أحمى نفسك – أحمى وطنك»، لتلقى لقاح فيروس كورونا والتوعية بأهميته بجميع مراكز المحافظة والتى تنطلق ابتداء من يوم 25 مايو حتى 25 يونيو بالتنسيق مع مديرية الصحة، انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وتهدف المبادرة إلى التوعية بأهمية تلقى لقاح فيروس كورونا للوقاية من أخطار الفيروس من خلال إطلاق حملة توعوية الكترونية على كافة مواقع التواصل الاجتماعى للحزب، وعمل ملصقات وبوسترات تحتوى على المعلومات الطبية الصحيحة لإزالة تخوفات المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة فى التسجيل وتلقى اللقاح.

وكذلك توفير اللقاحات وتسهيل إجراءات الحصول عليه بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، وكافة أمانات المراكز والأقسام من خلال إعداد أماكن مجهزة بجودة وكفاءة عالية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير ماسكات طبية ومواد مطهرة وتحقيق التباعد الاجتماعى بين المواطنين، وتسهيل إجراءات التسجيل للحصول على اللقاح من خلال فرق شبابية تقوم بالمساعدة فى التسجيل وتنظيم دخولهم وخروجهم لمقرات التطعيم التي أعدتها أمانات المراكز والأقسام بما يحافظ على صحتهم وسلامتهم.

وتأتى المبادرة فى إطار دعم الحزب للجهود المبذولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية للمحافظة على صحة وسلامة أبنائها وتوفير كميات وفيرة من اللقاحات للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا أن إجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، منذ بدء التطعيم وحتى الآن بلغ 45 ألف مواطنا بجميع مراكز المحافظة، من خلال مراكز التطعيم الـ16 والتي تم الإعلان عنها ومن خلال الفرق المتحركة للمديرية.