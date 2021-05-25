الزراعة: استخراج 2201 رخصة كلب خلال أبريل الماضي

كشف تقرير لهيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي «إن إجمالي أعداد الكلاب المحصنة خلال شهر أبريل الماضي بلغت 3189 حيوانا، بينما بلغ إجمالى أعداد الرخص المستخرجة 2201 رخصة».

وأكد الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ترخيص الكلاب هو الحل الأمثل للقضاء على مرض السعار لأن الترخيص مرتبط بالتطعيم حيث تقوم مديريات الطب البيطري وجميع الإدارات والوحدات التابعة لها بمنح رخصة الكلب كحلقة معدنية صغيرة تعلق في الطوق الخاص به وتثبت ملكية الشخص للكلب مثبت به جدول تطعيمه، وذلك لعدم الإضرار بالمواطنين وإعفاء صاحبه من المساءلة القانونية التي يمكن التعرض لها في حالة الاعتداء، حيث تخضع الكلاب المرخصة لرقابة صحية بيطرية من خلال التطعيم بصفة دورية لتجنب الأمراض المعدية والوبائية.

وأشار إلى أن مشكلة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة من طب البيطري وصحة ومحليات وبيئة، وتعتبر الأماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسى في تكاثر وانتشار الكلاب الضالة حيث لا تقتصر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على نقل الأمراض المشتركة وأهمها مرض السعار بل تمتد إلى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف وما ينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين.

وأشار إلى أن مرض السعار يعد من أخطر الأمراض المشتركة نظرا لخطورته على الصحة العامة والتي تستوجب الإسراع بمكافحة المرض ومكافحة دورة انتقاله في الحيوانات والكلاب بإجراء خطة شاملة للمكافحة طبقاً للإمكانيات المتاحة ووفقاً للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

وداء الكلب هو مرض فيروسي يظهر في أكثر من 150 بلداً وإقليمياً وتتسبب الكلاب أساساً حالات الوفاة الناجمة عن داء الكلب البشري وتسهم في نسبة تصل إلى 99% من مجموع حالات العدوى بداء الكلب المنقولة إلى الإنسان ويمكن القضاء على داء الكلب بتطعيم الكلاب والوقاية من عضّاتها.