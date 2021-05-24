لتركهم العمل.. إحالة 8 موظفين للتحقيق بمحلية صفط الخمار في المنيا

أحال الدكتور رجب القياتي نائب رئيس مدينة المنيا، 8 موظفين للتحقيق، اليوم الإثنين، بسبب تغيبهم عن العمل بدون عذر، ومنهم 5 موظفين تغيبوا بدون عذر و3 تركوا العمل.

جاذلك خلال جولة بالوحدة المحلية لقرية صفط الخمار لمتابعة سير العمل، وأكد نائب رئيس المدينة على المتابعات المستمرة للتأكد من الالتزام بالمهام الوظيفة وإحالة المقصرين للتحقيق لرفع كفاءة العمل بكافة الأقسام والإدارات لتقديم خدمات تليق بالمواطن وتنال رضاه.

وكان العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، كلف نواب المدينة بمتابعة سير العمل بالإدارات الخدمية والوحدات القروية والأحياء بمركز ومدينة المنيا، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكيد على إلتزام العاملين بالمهام الوظيفة وأداء خدمة متميزة للمواطنين.

وعلي جانب أخر، كلفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أحد المختصين للقيام بمهام مدير الكورنيش وتكليف عدد مناسب من الموظفين للإشراف على تشغيل الكورنيش وضبط النظام بداخله، مع توفير خدمات أمنية بصفة دائمة لكورنيش النيل من خلال مديرية الأمن.

وتم تركيب عدد من كاميرات المراقبة على الكورنيش لضبط الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، مع عدم السماح بركن السيارات بالاتجاه الموازي لكورنيش النيل بالنسبة للمسافة من شمال نادى الشرطة وحتى ديوان عام المحافظة شمالاً.

وشددت الوحدة المحلية علي عدم السماح بافتراش الأرض والجلوس على النجيلة حرصاً على عدم تلفها وبما يكفل التباعد الاجتماعي بين المواطنين، وعدم السماح بدخول الأفراح أو إقامة أية احتفالات أو تجمعات على الكورنيش، والتأكيد على المواطنين بمراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع تركيب لافتات ولوحات إرشادية لتوعية المواطنين.