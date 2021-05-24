تداول 310 آلاف طن بضائع استراتيجية بموانئ الإسكندرية

سجلت موانئ الإسكندرية، نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع، اليوم الاثنين، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة، 310 آلاف طن تقريباً، وبلغ عدد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2712 حاوية مكافئة.

41 سفينة تباشر عمليات الشحن والتفريغ

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 38 سفينة، خلال الـ48 ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد بلغ 41 سفينة، ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، مشيراً إلى تسجيل تم دخول وخروج عدد 10 آلاف شاحنة، عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بميناء الإسكندرية

وفي ذات السياق، شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية، ونظافة المسطح المائي والأرضي.

الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد تفقد ميناء الإسكندرية، وأكد أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وأنه تابع انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، واطمأن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.

واضاف الوزير، في تصريحات صحفية على هامش تفقده ميناء الإسكندرية، أنه اطمأن كذلك على معدلات إتجاز المشروعات الجاري تنفيذها بميناء الإسكندرية، وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع، واستمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.