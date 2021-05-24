«بيلاروسيا» تعلق رحلة طيران لفرانكفورت الألمانية بسبب تهديد إرهابي

أعلنت سلطات مطار العاصمة البيلاروسية مينسك، اليوم الاثنين، أنها تلقت رسالة إلكترونية تكشف عن خطة لتنفيذ هجوم إرهابي ضد رحلة LH1487 التابعة لشركة «لوفتهانزا» الألمانية.

وجاء في بيان لإدارة المطار أنها تلقت بلاغا من «أشخاص مجهولي الهوية» حول وجود خطط لتنفيذ هجوم إرهابي ضد رحلة LH1487 التابعة لشركة لوفتهانزا ومسارها مينسك - فرانكفورت وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وذكر البيان أن إقلاع الطائرة كان من المخطط له أن يتم الساعة 14:20 وتم تعليق عملية الركوب للرحلة المذكورة.

وتابع البيان أنه بموجب التشريعات الوطنية البيلاروسية في مجال أمن الطيران، يتعين على السلطات «اتخاذ التدابير المستفيضة لضمان سلامة الركاب والطواقم والطائرات»، موضحا أن يجرى إعادة تفتيش الطائرة وما ستنقله على متنها، وأضافت الإدارة أن «جميع الأطراف المعنية تم إبلاغها بالأمر».