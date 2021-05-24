«البرلمان العربي» يشيد بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالجهود التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في دعم أمن واستقرار بلاده، والنهوض بها وسعيها الحثيث، لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الجزائري من آمال وتطلعات، معربًا عن تقديره واعتزازه بجهود الجزائر ودورها في تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ العلاقات العربية.

جاء ذلك خلال استقباله السفير محند صالح لعجوزي سفير الجزائر لدى مصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، وخلال اللقاء أعرب رئيس البرلمان العربي عن أمنياته للشعب الجزائري، بدوام العيش في أمن وآمان واستقرار وتقدم وازدهار، في ظل قيادة الرئيس عبدالمجيد تبون.

ومن جانبه؛ أشاد السفير الجزائري بدور البرلمان العربي وجهوده المثمرة في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، مؤكدًا أهمية دوره في دعم القضايا العربية ومساندة الأشقاء والدفاع عن قضايا المنطقة والتفاعل معها بشكل واضح، من خلال التفاعل مع شواغل الرأي العام العربي والانفتاح على البرلمانات الدولية والإقليمية بهدف خدمة قضايا المنطقة العربية.