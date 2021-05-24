محافظ بني سويف يكرم فريق متحدي الإعاقة لفوزه بكأس مصر لكرة الهدف

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، فريق نادي مبارك الرياضي لمتحدي الإعاقة لفوزه ببطولة كأس مصر لكرة الهدف للمكفوفين، التي نظمها الاتحاد المصري الرياضي للمكفوفين، وسلم المحافظ لاعبي الفريق جوائز مادية، تشجيعا وتحفيزا لمواصلة التميز والأداء المشرف، في حضور سيد سعد مدير شؤون الإعاقة بالمحافظة، ومها حميدة القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطينن بديوان عام المحافظة.

وقدًم المحافظ التهنئة للاعبي الفريق وإدارة النادي، معربًا عن سعادته بالإنجاز الذي حققه أبناء النادي بفوزهم للعام الثالث على التوالي، بلقب بطولة كأس مصرلكرة الهدف للمكفوفين، مشيرا إلى أن مشاركة لاعبين من أبناء المحافظة من ذوي الإعاقة في المسابقات والبطولات الدولية والمحلية، وحصولهم على المراكز المتقدمة يعتبر مثار فخر وإعزاز لكل أبناء المحافظة، لاسيما وأن هذا الفريق يضم بين صفوفه بعض لاعبي المنتخب المصري الأول لكرة الهدف.

من جانبه؛ أضاف «سعد» أن الفريق استطاع الحصول على لقب بطولة كأس مصر لكرة الهدف مكفوفين، والتي أقيمت منافساتها في الفترة من 6 إلى 10 إبريل 2021 بمحافظة بورسعيد، بمشاركة 10 فرق من مختلف المحافظات، حيث فاز أبناء بني سويف بالبطولة، للعام الثالث على التوالي من تنظيمها، بعد التغلب في النهائي على فريق «العزيمة» ممثل محافظة الإسماعيلية، موضحا أن البطولة فاز بها الفريق عامي 2018 و2019، إوأقيمت هذا العام وفاز بها أيضا، حيث لم يتم تنظيمها العام الماضي، تفعيلا لقرارات وإجراءات مجابهة تداعيات كورونا وما ترتب عليها من وقف جميع الأنشطة الرياضية حينها.

وعبر لاعبو الفريق عن تقديرهم لمحافظ بني سويف على هذه اللفتة الطبية وحرصه على لقائهم وتقديم التهنئة لهم بهذا الإنجاز، والذي يمثل حافزا كبيرا ودافعا قويا لاستمرار المحافظة على التميز والأداء المشرف والحرص على التواجد بصفة مستمرة على منصات التتويج وحصد البطولات، لتمثيل المحافظة على المستوى المحلي ورفع علم مصر في المحافل والمناسبات الدولية التي يمثلون فيها وطنهم الغالي.