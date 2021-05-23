محافظ بني سويف يستقبل أسرة «شهيد سيناء» ويستمع لمطالبهم

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه صباح اليوم، أسرة الشهيد محمد حسين محمد عبدالمنعم، مجند بالقوات المسلحة، ابن مركز ببا، والذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني بشمال سيناء، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ.

وأعرب غنيم، عن خالص مواساته لأسرة الشهيد والدعاء بأن يتغمد الله كافة شهدائنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يمن على أسرهم وذويهم بنعمة الصبر.

وسلم أسرته مساعدة مالية للمساعدة في مواجهة أعباء المعيشة، كما استمع لأسرة الشهيد في عدد من الموضوعات، مستفسرا منهم عن أحوال وظروفهم الحياتية.

وأكد أن الدولة لم تدخر جهدًا ولن تتوانى في تقديم أوجه الرعاية والمواساة لأسر شهداء الوطن الأبطال من قواتنا المسلحة والشرطة الذين جادوا بأغلى ما يملكون في سبيل أن يبقى الوطن مستقرًا، وينعم المواطنون بالأمن وأمان.

كان محافظ بني سويف، قد أدى واجب العزاء في وفاة الشهيد، أواخر شهر فبراير الماضي، بمنزل الأسرة بفابريقة ببا، مقدمًا تعازيه ومواساته للأسرة، بعد الانتهاء من تشييع جنازة الشهيد البطل ودفن جثمانه الطاهر بمقابر الأسرة بغياضة الشرقية.

وشيع أهالي مركز ببا، جثمان الشهيد في فبراير الماضي، وسط حالة من الحزن، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، عقب استشهاده أثناء أداء واجبه الوطني بشمال سيناء.