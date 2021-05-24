مواعيد وشروط التقديم للصف الأول الإبتدائي بني سويف 2021

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد وشروط تسجيل طلبات التقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية للعام الدراسي 2021 / 2022، وذلك من خلال التقدم اليكرونيًا عبر المنصة الإلكترونية لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا، وللحد من أية تجمعات محتملة لأولياء الأمور.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم اليكترونيا في الأول من شهر يونيو القادم وحتى 30 من الشهر ذاته، عبر المنصة الإلكترونية لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم، وجاءت أبرز شروط التقدم للصف الأول الإبتدائي للمدارس الرسمي ألا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، ويمكن التقديم عبر الرابط التالي أضغط هنا

إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2021 رسمي

ـ يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكتروني لأكثر من مدرسة.

ـ ويمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر في حالة تعسر في التسجيل الإلكتروني، والمساعدة في تسجيل طلب التقدم، ومعه صوره شهادة الميلاد الممكينة للطفل والشهادة الأصلية، وبطاقة الرقم القومى ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة التسجيل.

ـ يتم إعلان نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقديم، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى للطلب.

ـ ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.

أبرز الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي الجديد:

1- عدد أربعة صور شخصية لكل طالب متقدم.

2- شهادة ميلاد حديثة كمبيوتر.

3- دمغات التأمين الصحي.

4- صورة للبطاقة الشخصية الوالدين.

5- طابع مهن تعليمية، إضافة إلى طابع دمغة.

6- صورة من التقديم الإلكتروني على الإنترنت وتحتوي على 3 رغبات لـ3 مدارس.

7-إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حال تغيير محل الإقامة.

8- ملف به أوراق التقديم من المكتبة.