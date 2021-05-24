الفطر الأصفر.. أول تعليق من الهند على ظهور المرض

أعلن أطباء في الهند، اليوم، ظهور مرض الفطر الأصفر، حيث جرى اكتشاف أول مصاب في مدينة غازي أباد، ويبلغ عمره 45 عاما، حيث كان يتعافى من فيروس كورونا، لكن ظهرت عليه أعراض مرضى الفطر الأسود والفطر الأبيض، ومع فحص حالته، ظهرت عليه كذلك أعراض مرض الفطر الأصفر.

تصدر الخبر مواقع الأخبار ووسائل الإعلام الهندية، لكن في أول تعليق لكبير المسؤولين الطبيين في غازي أباد، إن كيه جوبتا قال إنه لم يتلق أي معلومات عن أي حالات إصابة بالفطريات الصفراء حتى الآن.

وقال رانديب جوليريا مدير مؤسسة العلوم الطبية بالهند الحكومية، إن العديد من المصطلحات تستخدم للعدوى الفطرية التي تطال مرضى كوفيد، وقد تكون هذه المصطلحات مضللة ويمكن أن تسبب الارتباك.

وقال جلوريا إن «تسمية نفس الفطر بناء على لونه، اعتمادا على منطقة الإصابة، يخلق ارتباكا».

وتزايدت حالات الإصابة بالفطريات السوداء أو الفطر المخاطي بين مرضى كوفيد المتعافين في حالات مختلفة، وقد تم الإبلاغ عن ما يقرب من 10000 حالة في جميع أنحاء البلاد.

وبشكل عام، فإن أنواع الفطريات التي نراها في الغالب هي الفطريات المخاطية والمبيضات وداء الرشاشيات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام هندية.

وتم العثور على فطار الغشاء المخاطي لدى كثير من الاحالات التي تعاني فيروس كوفيد ومرضى السكري

يظهر هذا بشكل عام في الجيوب الأنفية ويوجد في الجيوب الأنفية وقد تدخل الم، وتوجد أحيانًا في الرئتين وصولا إلى الجهاز الهضمي.

ووفقا للدكتور جوليريا، شوهدت هذه النوعية من الفطريات في أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة وأولئك الذين يعانون من مثبطات المناعة.