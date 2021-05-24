شروط التقديم للمدارس الابتدائية عام ورسمي ولغات 2021 بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية عن مواعيد بدء تلقي أوراق القبول للمدارس الابتدائية، العامة والرسمية واللغات، ويبحث الكثيرون عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عن مواعيد التقديم للمدارس الابتدائية 2021، أملاً في إيجاد مكان لأبنائهم داخل المدارس الابتدائية.

وترصد «الوطن» مواعيد التقديم للمدارس الابتدائية 2021 في القليوبية، بالإضافة إلى شروط التقديم، وذلك تسهيلاً على أولياء الأمور في عمليات التقديم، والتي تجري إلكترونياً هذا العام.

مواعيد تقديم المدارس الابتدائية 2021.. تكافؤ الفرص

وأصدر الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تعليمات مشددة بضرورة التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية، وتدشين وحدات ربط وقواعد إلكترونية، للبدء في تلقي طلبات التقديم للمدارس الابتدائية واللغات 2021 حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

مواعيد تقديم المدارس الابتدائية 2021: بداية يونيو

وأكد «محمود» الانتهاء من تشكيل لجنة خاصة للإشراف على تأسيس المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي طلبات الالتحاق بالمدارس الابتدائية، لاستلام كافة الأوراق بداية شهر يونيو القادم.

خطوات التقديم للمدارس الابتدائية 2021 وفقاً لوزارة التربية والتعليم

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات التقدم إلكترونياً للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2021 للالتحاق بالمدارس الرسمية، موضحةً أنه بالنسبة للتقديم في المدارس الرسمية، سيتم التسجيل بداية من يونيو المقبل، ولمدة شهر، ويتاح لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، وذلك من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومي الخاص بالطفل المتقدم من هنا.

الأوراق المطلوبة لتقديم المدارس الابتدائية 2021

وأكدت الوزارة أنه في حالة تعثر ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني، يمكن التوجه إلى المدرسة التي يرغب في التقدم لها، ولديه المستندات والأوراق المطلوبة، بحيث تتولى وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونياً، وتتضمن الأوراق المطلوبة:

- أصل شهادة الميلاد المميكنة للطفل.

- صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم.

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها.