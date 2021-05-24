عاجل.. تحذير من الصحة للمستشفيات الخاصة بشأن فيروس كورونا

حذرت وزارة الصحة والسكان، مستشفيات القطاع الخاص، من التقصير في تنفيذ البرتوكولات العلاجية الخاصة بعلاج المرضى، خاصة الحالات المصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أنه سيجري انخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور لها، وزعته على المستشفيات الخاصة، إنه بالنسبة للحالات التى تدخل مباشرة لأقسام الرعاية، والتى تتوفى خلال أول 24 ساعة، بأن يدون في تذكرة المستشفى المكان القادم منه الحالة، مع توفير بيان يومى بوضع الحالة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم كل المواطنين بعد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات وزارة الصحة، وكذلك الجامعية، والقوات المسلحة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

واستعرضت وزارة الصحة في منشور لها طرق التقديم للحصول علي لقاح كورونا، مشيرة إلى أن هناك عدة طرق التقديم للحصول على لقاح كورونا.

وقالت إن هناك موقع الكتروني يمكن التسجيل من خلاله، عن طريق إدخال الاسم الرباعي والهاتف المحمول والسجل المرضي، وكذلك السن ومكان السكن، مشيرة إلى أنه في حال التعثر في التسجيل، يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 ثم بعد ذلك يمكن الذهاب إلى اي مستشفى، خصصت وزارة الصحة والسكان، وحدة صحية داخل كل مستشفى لاستقبال المواطنين، وإدخال بياناتهم الشخصية بطريقة صحيحة من خلال مجموعة من الفنانين والإداريين المتخصصين.