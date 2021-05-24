الصحة تدعم مستشفى سفاجا المركزى بجهاز اشعة مقطعية

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية بقيمة 5 ملايين جنيه لإجراء جميع الفحوصات المتقدمة بمستشفي سفاجا المركزي ووصول 15 كرسيا لقسم غسيل الكلى، في إطار دعم المنظومة الصحية بمحافظة البحر الأحمر بناء على التنسيق مع محافظ البحر الأحمر والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وتفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر مستشفى سفاجا المركزي، اليوم، يرافقة دكتور عمرو عادل مدير ادارة المستشفيات، مشيراً إلى الاستعدادات التي تقوم بها الدولة فى تطوير المنظومة الصحية بمحافظة البحر الأحمر وحرص واهتمام م وزيرة الصحة ومحافظ البحر الاحمر على دعم المستشفيات وتوفير كافة الاجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الاكمل في ظل الأحداث التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر كشف الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر انه الانتهاء من تطعيم مرضى الغسيل الكلوي ومرضى الاورام وجميع العاملين بموانئ سفاجا والغردقة والعاملين بمطاري الغردقة ومرسى علم وما يقرب من 41 الف من العاملين بقطاع السياحة لقاح كورونا ، كما تلقى 10 آلاف مواطن اللقاح فى جميع المدن ، مؤكدا على توافر اللقاح و نشر فرق ٣٢ تطعيم متحركة تجوب المحافظة تيسيرا على مواطنين مدن محافظة البحر الأحمر .