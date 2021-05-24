«قتلا الزوج بـ 13 طعنة».. «جنايات شبرا الخيمة» تحيل سيدة وعشيقها للمفتي

أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، ربة منزل وعشيقها، لفضيلة مفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل زوج الأولى بـ 13 طعنة، للتخلص منه بعد اتفاقهما على ذلك.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني، وحسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن.

جثة:

بداية هذه القضية، كانت في يناير الماضي، حيث ورد بلاغ بالعثور على جثة لرجل في العقد الثالث من العمر، بمنطقة شبرا الخيمة، وتبين من المناظرة الأولية للجثة، أنها مصابة بطعنات في أنحاء متفرقة بالجسد، ما يعني أن القاتل كان جُل همه التخلص من المجني عليه بشكل تام، وتم تحديد هوية المجني عليه، وهو سائق «توك توك» ومتزوج، وأُخطرت النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح لبيان سبب وكيفية الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، حيث عزى التقرير الطبي وفاة المجني عليه لإصابته بـ 13 طعنة.

تحريات الشرطة:

التحريات السرية التي باشرها ضباط مباحث شبرا الخيمة، أوضحت أن المجني عليه سائق «توك توك»، ومتزوج من سيدة مشتبه في سلوكها، حيث تم تكثيف التحريات حولها وتبين أنها على علاقة برجل آخر، ووردت معلومات من مصادر سرية أكدت هذه التحريات، وتم القبض على العشيق للتحقيق معه وسماع أقواله.

اعترافات العشيق:

المناقشة الأولية للعشيق، أوضحت أنه على علاقة غير شرعية بزوجة المجني عليه، وأنها حرضته على التخلص من زوجها وتوافقا على ذلك، فيما اضطلع هو بالتخطيط لاستدراج المجني عليه إلى مكان غير مأهول، لتنفيذ الجريمة.

13 طعنة:

أخبر العشيق الزوجة بما ينتوي تنفيذه، فأيدته ووافقت على ذلك، واستدرج المجني عليه، إلى مكان غير مأهول، وكان الأخير يستقل التوك توك الخاص به، ثم وجّه له طعنة، فحاول المجني عليه الهرب، فتتبعه العشيق وسدد له 13 طعنة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

الزوجة:

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمة الثانية، واعترفت تفصيليا خلال مناقشتها وفي أثناء عرضها على النيابة العامة، باشتراكها مع عشيقها بطريق الاتفاق والتحريض على قتل زوجها المجني عليه، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات، ثم أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث صدر بحقهما القرار المتقدم.