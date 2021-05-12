الكنيسة تصدر بيانا مهما بشأن إعدام أشعياء المقاري

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيان منذ قليل، حول الملابسات التي صاحبت تنفيذ حكم الإعدام في الراهب المشلوح أشعياء المقاري، المدان بقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار، في 2018.

وأوضح البيان الصادر عن مطرانية البحيرة بخصوص موضوع وائل سعد «الراهب أشعياء المقاري سابقًا»:

أولًا:

- السجن الذي كان محبوسًا فيه المتهم قبل تنفيذ حكم الإعدام، هو سجن دمنهور العام «الإبعادية بدمنهور»، وبالتالي فهو ضمن نطاق الخدمة بالمطرانية، حيث يقوم أحد الكهنة «واعظ السجن» بتقديم خدمة الوعظ والنصح والإرشاد، بهدف توبة المحكوم عليهم في هذا السجن.

ثانيًا: خلال فترة تواجده بالسجن:

١- بناء على طلب البابا تواضروس الثاني التقى الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر، المسئول عن خدمة السجون بالمجمع المقدس بالمتهم وائل سعد وأخذ اعترافه ومناولته.

٢- بناء على طلب أسرة المتهم التقى الأنبا باخوميوس بهم لتقديم الدعم الروحي والنفسي الواجب لهم.

ثالثًا:

- ليلة تنفيذ حكم الإعدام «السبت 8 مايو2021»

1- تم التواصل مع القس باخوم إميل «واعظ السجن» لحضور تنفيذ حكم الإعدام في أحد المتهمين «دون ذكر هوية المتهم»، حيث اعتذر عن الحضور لتواجده خارج المحافظة.

2- تم تكليف القمص داود جرجس لحضور تنفيذ حكم الإعدام وبحسب لوائح السجن، التقى بوائل سعد وقام بدوره من حيث الإرشاد والنصح وقبول اعترافه والصلاة له، قبل تنفيذ الحكم، وقد ذكر الكاهن أنه كان يردد «اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك».

رابعًا:

- بناء على طلب الراهب باخوميوس الرزيقي «شقيق وائل سعد»

تم مساعدته في إنهاء كل الإجراءات الخاصة، بتجهيز الجثمان مع تدبير سيارة لنقل الجثمان، وهو ما يتم بشكل دائم في جميع الحالات المماثلة، بحسب تعليمات الاأنبا باخوميوس، مع ملاحظة أن الراهب شقيق المتهم قام بتجهيزه وإلباسه بمعرفته داخل المستشفى.

خامسًا:

- بناء على طلب الأسرة من القمص داود جرجس بتقديم مقطع فيديو، بهدف تقديم العزاء لوالدة المتهم وائل سعد بصفته الشخصية ولم يكن الكاهن موفقًا في بعض الجمل والمعاني التي قالها، ربما تحت ضغط صعوبة موقف وجوده لحظة ما قبل تنفيذ حكم الإعدام، وقد حاول أن يقدم تعزية للأم المتألمة دون أن يعلم أن مقطع الفيديو سيتم تداوله واستغلاله بهذا الشكل.

وتؤكد المطرانية احترامها وخضوعها الكامل لكل قرارات اللجنة المجمعية لشئون الأديرة.

سادسًا:

- تود المطرانية أن تؤكد أن ما قامت به تجاه المتهم وأسرته قبل أو بعد تنفيذ حكم الإعدام هو عمل مسيحي إنساني يتم تقديمه لكل الحالات المشابهة.

سابعًا:

- من منطلق ثقتنا في حكمة وأبوة ومحبة البابا تواضروس الثاني.

تهيب المطرانية وعلى رأسها المطران الأنبا باخوميوس ومجمع كهنة الإيبارشية بكل أبناء الكنيسة، بعدم الانسياق وراء المبالغات غير المعقولة ومحاولات عدو الخير في هدم سلام الكنيسة، ووحدتها بالإساءة أو التجريح في الكنيسة وفي آبائها، ويجب أن ينتبه أبناء الكنيسة ويسلكوا بالحكمة والوعي اللائقين، ويميزوا الأمور المتخالفة لكي لا يشتركوا، بحسن نية، في خطايا الآخرين.