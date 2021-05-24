عدد من سجناء المنيا يتلقون لقاح كورونا.. «صور»

أوشك قطاع السجون، على الانتهاء من تلقيح جميع نزلاء السجون بعقار كورونا، حيث أكد اللواء طارق مرزوق رئيس قطاع السجون، أنه جرى تطعيم عدد من كبير من النزلاء، كما تم تلقيح معظم سجناء منطقة سجون المنيا ضد فيروس كورونا داخل مستشفى السجن، الذي جرى افتتاحه هذا العام.

ونظمت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، زيارة لوفد إعلامي وحقوقي، لمنطقة سجون المنيا، لمتابعة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة إلى نزلاء السجون.

وشهد قطاع السجون، تطورا كبيرا في كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون، وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.

ويجري التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين، والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة، من ذويهم والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء.

واتخذت وزارة الداخلية، كل التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وفحص كل العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حراري بجميع السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون، وتوقيع الكشف الطبي على النزلاء الجدد، وإجراء الفحص الدوري على الجميع، فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة للسجناء، ورفع حالة الاستنفار القصوى بكل مستشفيات السجون.