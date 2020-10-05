قطاع السجون يوجه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء سجن القاهرة

وجه قطاع السجون قافلة طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى (سجن القاهرة بطرة) لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .