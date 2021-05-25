حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأضاف هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن انتشار الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة البكرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

حالة البحرين المتوسط الأحمر

وذكر الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 33 20

الإسكندرية 29 19

وادي النطرون 31 19

طنطا 33 20

شبين الكوم 33 20

دمنهور 31 19

بلطيم 30 19

مطروح 26 18

السلوم 31 19

سيوة 34 15

بورسعيد 29 20

دمياط 28 19

الزقازيق 33 20

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 34 19

السويس 34 20

العريش 30 19

رفح 29 19

رأس سدر 33 20

نخل 32 15

نويبع 33 23

طابا 33 23

كاترين 31 16

الطور 31 24

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 33 25

مرسى علم 33 25

الفيوم 34 20

بني سويف 35 21

المنيا 35 20

أسيوط 36 21

سوهاج 36 22

قنا 37 23

الأقصر 38 23

أسوان 39 25

إدفو 40 25

أبو سمبل 39 23

الوادي الجديد 39 22

شلاتين 34 25

أبو رماد 34 24

حلايب 32 24

رأس حدربة 31 23