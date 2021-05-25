عقوبات المخابز المخالفة للحد من التلاعب.. اعرفها

شددت مديرية التموين والتجارة بمحافظة القاهرة على ضرورة التزام المخابز وعدم الوقوع فى مخالفات، مؤكدة أن العقوبات التي توقع على المخابز المتعاقدة بالعقد الجديد في حالة المخالفة هى كالتالى..

- يتم دفع قيمة نسبة 10% من حصة الدقيق المقررة للمخبز بحد أدنى 2 شيكارة / يوم زنة 50 كجم ولمدة 15 يوما بالسعر الحر في الأحوال الآتية:

1-إنتاج خبز ناقص الوزن من 10 جرامات حتى 20 جراما في الرغيف الواحد، تكرار إنتاج خبز مخالف للمواصفات ثلاث مرات خلال فترة شهرين، عدم انتظام سجل حركة الدقيق.

2. يتم دفع قيمة نسبة 20% من حصة الدقيق المقررة للمخبز بحد أدنى 4 شكائر / يوميا زنة 50 كجم ولمدة شهر بالسعر الحر في الأحوال الآتية:

3-إنتاج خبز ناقص الوزن من 20 جراما وحتى 30 جراما في الرغيف الواحد، عدم الإمساك بسجل حركة الدقيق ساعة التفتيش بالمخبز.

4-توقف المخبز عن الإنتاج دون الحصول على إذن من إدارة التموين المختصة - ما لم يكن هناك عذراً قهريًا.تصرف المخبز في جزء من الحصة.

5- في حالة قيام المخبز بتجميع أي كمية من الدقيق تزيد عن الرصيد المفروض تواجده بالمخبز يتم تعلية هذه الكمية على رصيد المخبز من الدقيق.

- يتم إيقاف صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز لمدة ثلاثة أشهر مع الإنذار بسحب الترخيص في الأحوال الآتية:

-إنتاج خبز ناقص الوزن أكثر من 30 جراما في الرغيف الواحد.

-بيع الخبز البلدي بأزيد من السعر المقرر.

-تعدي العاملين به على اللجنة المسؤولة عن مراقبة المخبز أو منعهم من التفتيش وإثبات ذلك بقسم الشرطة.

-بيع الخبز للمطاعم أو القرى السياحية أو لغير الاستهلاك الآدمي.

- يتم إلغاء الحصة التموينية للمخبز عند تقديم تقرير من اللجنة المسئولة عن مراقبة المخبز يفيد تصرف المخبز في حصة الدقيق المنصرفة له مع إلزام صاحب المخبز بسداد ثمن الدقيق المتصرف فيه بالسعر الحر يوم المخالفة بموجب حوالة بريدية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.