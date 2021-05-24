تفاصيل الحكم في قضية منة عبد العزيز.. سجن مشدد وغرامات مالية

أحكام رادعة صدرت، اليوم الإثنين، من محكمة جنايات الجيزة، في قضية هتك عرض منة عبدالعزيز، المعروفة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك»، ردعت بها المحكمة المتهمين باستدراج وهتك عرض المجني عليها، وجعلتهم عبرة لمن تسوّل له نفسه الإضرار بأمن الناس أو تهديد وزعزعة استقرارهم، وأكدت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليها إلى فندق بشارع الهرم، مستغلين خلو عدد كبير من غرفه، وهتكوا عرضها وسرقوا هاتفها وتعدوا عليها، فكان الجزاء من جنس العمل، وظهر ذلك جليا في تفاصيل الحكم في قضية منة عبد العزيز.

تفاصيل الحكم في قضية منة عبد العزيز :

الحكم الرادع الذي أصدره القاضي مجدي أحمد مصطفى، نصّ على معاقبة المتهم الرئيسي الأول بيشوي، مالك محل خمور، بالسجن المشدد لمدة 11 عاما، وتغريمه مبلغ 14 ألف جنيه، حيث أدانته المحكمة بهتك عرض منة عبدالعزيز وسرقة هاتفها بالإكراه وحيازة المواد المخدر بقصد التعاطي، كما عاقبت المحكمة المتهم مازن إبراهيم الطاهر، وشهرته مازن المميز، وهو نجل مدير بإحدى الشركات العقارية بالشيخ زايد، بالسجن المشدد لـ 9 سنوات، وغرامة قدرها 14 ألف جنيه، لإدانته بالاشتراك في واقعة هتك عرض المجني عليها منة عبدالعزيز، وتعاطي المواد المخدرة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بها والتعدي عليها.

براءة متهم واحد:

المتهمة شيماء شاكر، لم تفلت من العقوبة أيضا، حيث عاقبتها المحكمة بالسجن المشدد لمدة 9 سنوات، وتغريمها 10 آلاف جنيه، فيما عوقبت شقيقتها «فاطمة» بالسجن لمدة 4 سنوات وتغريمها مبلغا مماثلا لشقيقتها، وعوقب متهم خامس وشهرته كلاشنكوف بالسجن لمدة 3 سنوات، فيما حصل المتهم «سامح» مسؤول الأمن بالفندق، على البراءة.

سوابق مازن وشيماء:

لم تكن هذه القضية الأولى التي يُتهم فيها المحكوم عليهما مازن الطاهر وشيماء شاكر، فقد حملت صحيفتهما الجنائية حكما صدر في شهر فبراير الماضي، حيث عاقبتهما المحكمة الاقتصادية بالحبس لمدة عامين لكل منهما، لإدانتهما بنشر فيديوهات تحتوي على مشاهد مخلة بالآداب العامة على الحسابات الخاصة بهما على مواقع التواصل الاجتماعي، منها فيديو واقعة هتك عرض المجني عليها منة عبدالعزيز.