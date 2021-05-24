رئيس وحدة السمنة يكشف طرق إنقاص الوزن بعد العيد ورمضان

قال الدكتور أحمد عاشور، رئيس وحدة السمنة والنحافة بالمعهد القومي للجهاز الحركي، إن نزول الوزن سريعا بعد انتهاء عيد الفطر وشهر رمضان الكريم، غير صحي، ولكن بعض الأشخاص مضطرون لذلك بسبب وجود اختبارات لياقة لديهم، وهذا أمر غير محبذ للأشخاص الذين لا يوجد لديهم امتحان ضروري.

وأضاف «عاشور»، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الإثنين، أنه يمكن استخدام نظام اللقيمات الذي يحدد موعد الإفطار بدلا من القيام بأنظمة الحرمان، مع ضرورة تطبيق الرياضة وتنظيم ساعات النوم لأن هذا يؤثر على معدل إنزيمات الهضم المرتبطة بساعات معينة.

وأوضح رئيس وحدة السمنة والنحافة بالمعهد القومي للجهاز الحركي، أن الإفطار بعد الاستيقاظ بنصف ساعة جيد خلال نظام اللقيمات مع منع تناول الفاكهة التي لا تُمتص، لافتا إلى ضرورة تناول كميات قليلة من الكربوهيدرات، مثل بسكويت الشوفان أو العيش السن ويمكن أيضا تناول ربع رغيف بلدي مع فنجان قهوة.

وأشار رئيس وحدة السمنة والنحافة بالمعهد القومي للجهاز الحركي، إلى أن الغداء يجب تناوله دون الانتظار إلى الجوع الشديد، لأن هذا يؤثر على الإفرازات في المعدة، لافتا إلى أن وجبة الغداء يجب أن تضم أمورا كثيرة منها الكربوهيدرات والعيش البلدي والبروتين، مبينا أن زيت الزيتون يقلل الإمساك وهو صحي أكثر من الزيت المهدرج ويخرج من الجسم بسهولة.

وذكر أن الشخص الذي يستمر فترات طويلة في العمل يجب أن يستعين باللانش بوكس، الخاص به ليضم لحمة باردة وصدور الفراخ لتكون وجبة بينية، لافتا إلى أن المكسرات يحب تناولها في الدايت لاحتوائها على فيتامينات كثيرة.