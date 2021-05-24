حفيدة إسماعيل ياسين في ذكرى وفاته: محدش يعرف يجسد شخصيته

يوافق اليوم 24 مايو، ذكرى وفاة ملك الكوميديا الراحل إسماعيل ياسين، الذي توفى في عام 1972، إثر إصابته بأزمة قلبية، تاركا مسيرة فنية ضخمة وصلت إلى أكثر من 300 فيلم كوميدي، خلدت اسمه لعقود استمرت بعد وفاته.

وبعد وفاة إسماعيل ياسين، وعلى مدار أكثر من 5 عقود، قدم أكثر من فنان شخصيته، في أعمال عديدة، سواء كاملة مثل مسلسل «أبو ضحكة جنان» الذي جسد دوره فيه الفنان أشرف عبدالباقي، أو بعض المشاهد الصغيرة مثل مسلسل «موسى»، الذي أثار موجة غضب وقتها، من الجمهور وأسرة الفنان الراحل، بسبب ما اعتبروه أنه إساءة له.

حفيدة إسماعيل ياسين: تجسيد شخصيته صعب

وتتحدث سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، عن تمثيل شخصية جدها، قائلة إنه لا يوجد أحد مؤهل لتجسيد شخصية ملك الكوميديا، وذلك لأنها مركبة جدا، فعلى الرغم من أنه كوميديان يضحك أمام الشاشات، إلا أنه خلفها كان هادئا، وعقلاني، وحزين في بعض الأحيان، ما يجعل من تجسيد شخصيته أمرا صعبًا.

وأضافت «سارة» في حديثها مع «الوطن»، أن هناك بعض الفنانين يجتهدون في تجسيد الشخصية؛ حبًا في إسماعيل ياسين، مثل الفنان الشاب محمد فهيم، لكن مجسد الشخصية في مسلسل موسى لا يمت للفنان الراحل بصلة، ولا شكلا ولا موضوعًا ولا في الأداء، بحسب ماذكرته، قائلة: «ده مهرج».

حيلة صناع «موسى» لتخفيف غضب الجمهور

في المقابل سعى صناع مسلسل «موسى» لتحسين صورتهم أمام الجمهور، والهروب من المسائلة القانونية بعد الهجوم الشديد عليهم بسبب المشهد الأول لظهور مقلد إسماعيل ياسين، حسبما أوضحت حفيدة «أبو ضحكة جنان»، ما جعلهم يضيفون مشهدًا آخر لتصليح موقفهم، ويوضحون فيه أنها شخصية مقلدة لإسماعيل ياسين، وتستغل اسمه للنصب.

سارة: نطالب محمد رمضان إنه ميجبش سيرة إسماعيل ياسين تاني

وطالبت «سارة» باسم أسرة إسماعيل ياسين، الفنان محمد رمضان، بعدم ذكر اسم جدها في حياته مرة أخرى، سواء بالخير أو بالشر، لافتة إلى أنه لم يحدث أي تواصل بين أسرة الفنان الراحل وصناع مسلسل موسى، وأنهم لم يتخذوا أي إجراء قانوني تجاه العمل وقتها، سوى شكوى تقدموا بها إلى نقابة السينمائيين.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب السينمائيين، أكد لأسرة الفنان إسماعيل ياسين، أن صناع مسلسل موسى سيوضحون خلال الأحداث أن هذا الشخص مقلد للشخصية وليس هو الفنان الراحل، وإنما هو منتحل صفته بغرض النصب، وفقًا لما ذكرته «سارة»: «عرفنا قبل ما الحلقة التانية تتذاع والمشهد ده ماكنش موجود في الأحداث بس حطوه علشان يصلحوا موقفهم».