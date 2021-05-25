«لو أنت من الجيش الأبيض».. كيفية الحصول على إعانة «الأطباء»

دائما ما تقدم اللجنة الاجتماعية بمجلس النقابة العامة للأطباء، إعانات دراسية لعدد 58 أسرة طبيب متوفى بمبلغ 200 ألف جنيه، كما تم صرف إعانات وفاة لعدد 45 أسرة طبيب شهيد بفيروس كورونا بإجمالي مليون و970 ألف جنيه، بالإضافة إلى إعانات علاجية عاجلة لعدد 57 طبيبا وطبيبة بمبلغ 135 ألف جنيه.

وناشدت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، فى بيان لها، الأطباء بالمساهمة في صندوق اللجنة.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور الآتية شروط صرف إعانة الأطباء.

شروط صرف إعانة الأطباء

عند الوفاة، يشترط قيام أحد مستحقى المعاش بعمل الإجراءات واستيفاء المستندات التالية:

- إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضو بأنه سدد اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة «أ ن».

- إحضار مستخرج رسمي من شهادة الوفاة للعضو، بالإضافة إلى مستخرج رسمي من الإعلام الشرعى.

- إحضار صورة من بطاقة المتوفى.

-إحضار شهادة من عضوين من أعضاء الاتحاد معتمدة من النقابة المتضمنة يفيد بأن الزوجة كانت على ذمة العضو المتوفى حتى تاريخ الوفاة أو أن الزوج كان متزوجاً من العضوة حتى تاريخ وفاتها، ويلزم أن يتم التقديم للاستفادة منها خلال سنتين كحد أقصى من تاريخ الوفاة.

كما تقدم النقابة إعانة وضع للطبيبات، وخلال السطور التالية نرصد خطوات وإجراءات الحصول على إعانة الوضع.

إعانة الوضع

ووضع اتحاد المهن الطبية، 5 شروط ومستندات لصرف إعانة الوضع التي أقر مجلس اتحاد المهن الطبية، زيادتها من 500 لـ 1000 جنيه، وهي ألا يتعدى سن الطفل سنتين ميلاديتين فى تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى قيام العضوة أو أحد ذويها باستيفاء المستندات التالية:

_إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضوة بأنها سددت اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة «أ ن».

_إحضار شهادة الميلاد المميكنة للطفل.

_صورة بطاقة الرقم القومى لكل من الزوج والزوجة.

_حساب بنك مصر أو الأهلى أو الإسكندرية.