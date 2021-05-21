جرائم في أسبوع العيد.. من تحرش الأطباء إلى الفيديوهات المخلة والقتل

«فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وتحرش داخل عيادات أطباء الأسنان، ومحاكمات حنين ومودة نجمات منصة تيك توك، وزواج بالإكراه وقتل»، تلك الجرائم الجنائية شهدها أسبوع العيد فكان بمثابة أسبوع عاصف للجريمة الجنائية المتنوعة، فمع ظهور فيديو مخل لشاب وفتاة داخل ناد اجتماعي شهير في الجيزة ، وتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهمين، وأنها بصدد القبض عليهما وتقديمهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتبين أن السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو موظفة في ناد شهير بالجيزة، وأنها كانت في وضع مخل للآداب العامة في الفيديو، حيث قررت النيابة العامة التحفظ على الفيديو بعد تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة المتهمين بما يحتويه من مشاهد خارجة.

فيديو طالبة السنبلاوين

وفي السنبلاوين كشفت المباحث تفاصيل تداول فيديو إباحي يظهر طالبة ثانوية عامة لمدة 5 دقائق علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث تبين أن وراء نشر المقطع طالبين تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض عليهما بعد بلاغ الطالبة «فاطمة» 18 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، في محضر عنهما حيث اتهمت فيه المدعو «يوسف م. ع.»، 21 سنة عامل، بابتزازها بمقطع فيديو لها يظهر أجزاء حساسة من جسدها، وتهديدها بنشره على موقع التواصل الاجتماعي، من خلال صفحة وهمية باسم «رجب.م».

عيادة طبيب الأسنان

وإلى جرائم التحرش وهتك العرض داخل عيادات الأطباء الذين كشفت عن جرائمهم تحقيقات النيابة العامة وألقي القبض عليهم، ومنهم طبيب الأسنان في الدقي وطبيب الأسنان في الطالبية، وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات بتهم هتك العرض.

الفنان عباس أبو الحسن وموظفة في الطالبية كانا السبب الرئيسي في كشف المستور داخل عيادات أطباء الأسناء في الدقي والطالبية، وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن آخر الجرائم حدثت داخل عيادة طبيب الأسنان في الطالبية بعد أن كشفت موظفة عن الجريمة بموجب محضر تقدمت به إلى قسم شرطة الطالبية، وانتهت جلسة التحقيق مع المتهم أمام النيابة العامة إلى حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة هتك العرض.

ثري خليجي وفتاة الحوامدية

وفي الحوامدية قررت النيابة العامة، حبس قاتل ابنته في الحوامدية بالجيزة على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وبينت التحقيقات أن المتهم بيت النية على قتل ابنته «أ» 20 سنة داخل منزل الأسرة وقت نومها بعد أن دخل غرفتها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه انتقامًا منها لرفضها الزواج من ثري خليجي.

مودة وحنين

وأمام محكمة جنايات القاهرة، تغيبت حنين حسام فتاة تيك توك، في قضية جديدة تتعلق بالاتجار في البشر، وذلك بتهمة استغلال أطفال في مقاطع الفيديو التي كانت تقدمها عبر تطبيقي إنستجرام وتيك توك، تنفيذًا لقرار الضبط والإحضار الصادر بحقها، وتنضم حنين حسام في القضية إلى رفيقتها المتهمة مودة الأدهم، المحبوسة على ذمة القضية بذات التهم المنسوبة إلى حنين حسام، انتهت الجلسة بحجز القضية للحكم في جلسة 20 يونيو المقبل.