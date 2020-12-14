شروط صرف إعانة اتحاد المهن الطبية للمجندين من الأعضاء

أعلن اتحاد المهن الطبية عن صرف إعانة للمجندين من أعضاء الاتحاد، يستفيد من هذ الإعانة الأعضاء المجندين بالخدمة الإلزامية للقوات المسلحة، كما وضع الاتحاد عددا من الشروط لكي يتم صرف تلك الإعانة، منها أنها تصرف بمبلغ قدره خمسمائة جنيه خلال مدة التجنيد ولمرة واحدة، وأكد الاتحاد أنه لا يجوز الصرف إلا للعضو نفسه بموجب توكيل رسمي من العضو، ولا يجوز الصرف بعد انتهاء فترة التجنيد.

"الوطن" ترصد تلك الشروط في السطور القادمة:

تصرف بمبلغ قدره خمسمائة جنيه خلال مدة التجنيد ولمرة واحدة

لا يجوز الصرف إلا للعضو نفسه بموجب توكيل رسمي من العضو.

ولا يجوز الصرف بعد انتهاء فترة التجنيد.

يقوم العضو بالإجراءات الاتية للاستفادة من إعانة التجنيد:

إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضو بأنه سدد اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة" أ ن".

أصل إثبات الشخصية الصادر عن القوات المسلحة (الكارنيه) للاطلاع عليه والاحتفاظ بصورة منه، مع توقيع الموظف المختص بتلقى الطلبات عليها إنها صورة طبق الأصل.

كما وضع اتحاد المهن الطبية، 5 شروط ومستندات لصرف إعانة الوضع التي أقر مجلس اتحاد المهن الطبية، زيادتها من 500 لـ 1000 جنيه، للطبيبات عضوات الاتحاد كالآتي:

يشترط لصرفها ألا يتعدى سن الطفل سنتين ميلاديتين فى تاريخ تقديم الطلب

يشترط لصرف هذه الإعانة قيام العضوة أو أحد ذويها باستيفاء المستندات التالية:

- إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضوة بأنها سددت اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة "أ ن".

- إحضار شهادة الميلاد المميكنة للطفل.

- صورة بطاقة الرقم القومى لكل من الزوج والزوجة.

- حساب بنك مصر أو الأهلى أو الإسكندرية.

كان مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، قرر خلال اجتماعه سابق له، بناء على الطلب المُقدم من الدكتور عبد العزيز الجوهرى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، زيادة إعانة الوضع للطبيبات من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

كما اتخذ مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، قرارا بوقف صرف إعانات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من الأول من نوفمبر 2020، مع استمرار صرف إعانات الوفاة لورثة الأعضاء، وكذلك الاحتفاظ بحق أعضاء النقابات الأربعة الذين أُصيبوا بالفيروس قبل 31 أكتوبر 2020 بصرف الإعانة طبقا للقواعد المعمول بها، وتقديم كافة الأوراق اللازمة لذلك.