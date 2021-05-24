«التعليم» تشدد على المديريات بالبدء في توزيع لقاح كورونا على المعلمين

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديريات التعليم في مختلف المحافظات، على ضرورة التنسيق مع مديريات الصحة، وذلك لإتاحة الفرصة لتطعيم المعلمين بلقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات لجنة الأزمات بشأن ضرورة توزيع لقاح فيروس كورونا على المعلمين والمنتسبين للعملية التعليمية.

وأضاف «الوزارة»، أنه يجب على جميع المديريات حصر أعداد المعلمين والإداريين المنتسبين لمرحلة الثانوية العامة والفنية، بجانب أعداد الإداريين في المرحلة ذاتها، وذلك للتنسيق مع مديرية الصحة والسكان في كل محافظة، لتوزيع لقاح كورونا عليهم.

«التعليم» تشدد على المديريات بضرورة بحث آلية توزيع لقاح كورونا مع الصحة

وشددت الوزارة على جميع المديريات، بضرورة البدء في توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد على المعلمين، مؤكدة أنه يجب الانتهاء من بحث آلية التوزيع في أقرب وقت، حتى يتثنى للمعلمين الحصول على اللقاح قبل بداية العام الدراسي.

وفي سياق منفصل، يستكمل طلاب الصف الثالث الثانوي الامتحان التجريبي الثاني لشهر مايو الجاري، غدا الثلاثاء الموافق 25، وسط تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في مواد الأحياء وعلم النفس والفيزياء والرياضيات البحتة والتاريخ.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان التجريبي الثاني سيعقد إلكترونياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب والمعلمين.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الامتحان التجريبي سيعقد بنظام الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2021 خلال أيام، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد على مجموعة من الحلول المتكاملة لتفادى مشكلة السيستيم في الامتحانات.

وأوضح أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة بنمط الأسئلة الموضوعية، مؤكداً أنه لا توجد أي أسئلة مقالية في الامتحان.