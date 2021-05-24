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مصدر أمني ينفى رصد تقرير حقوقي بوجود 30 ألف غارمة داخل السجون

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الوطن
07:44 م | الإثنين 24 مايو 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني صحة التقرير الصحفي الذي تم تداوله بإحدى الصحف، بعنوان «تقرير حقوقي يرصد وجود 30 ألف غارمة بالسجون»، بشأن التقرير الصادر عن وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حول الغارمات في مصر، تحت عنوان «التوقيع على بياض.. الطريق إلى السجن»، حول عدم وجود إحصائية دقيقة بأعداد الغارمات في مصر، أنه وفقًا لتقديرات رسمية تصل أعداد الغارمات المسجونات إلى «30 ألف» سجينة غارمة، وهو ما يمثل نسبته ما بين 20 – 25 % من السجناء في مصر، حسبما جاء بالتقرير.

وأكد المصدر عدم صحة ما تم تناوله في هذا الصدد جملةً وتفصيلًا.

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