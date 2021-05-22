«الداخلية» تكشف تفاصيل صدم طفلة بموتوسيكل في روض الفرج: انتهت بالصلح

علقت وزارة الداخلية، في بيان، على ما تم بثه على أحد المواقع الإخبارية متضمناً خبراً تحت عنوان (هدد أسرتها بالقتل.. «بلطجي» يدهس طفلة في روض الفرج).

بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها تم تحرير محضر بها بقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بين كل من طرف أول (سيدة) وطرف ثان (أحد الأشخاص) وذلك لقيامهما بالتعدى بالسب والضرب وإحداث إصابة كل منهما الآخر بجروح سطحية بسبب خلافات مالية، وتم عرضهما على النيابة العامة والتى قررت إخلاء سبيلهما، وعقب ذلك حضرا لديوان القسم كل من الطرفين حيث طلبا الصلح والتوفيق فيما بينهما مع أخذ التعهد اللازم بعدم تعرض أي طرف للآخر.

وباستدعاء الطرف الأول وسؤالها عن حقيقة ما نُشر أفادت بأنه أثناء قيام ابنتها باللهو أمام المنزل احتفالاً بأول أيام عيد الفطر المبارك، صدمتها إحدى الدراجات النارية «مجهول»، وأن ذلك حدث «قضاء وقدر» ولم تتهم تحديداً أى شخص بتعمد فعل ذلك، ولهذا السبب لم تتجه لإثبات الواقعة رسمياً فى حينه أو تتجه لأى مستشفى لتوقيع الكشف الطبي أو علاج ابنتها لعدم وجود إصابات بها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.