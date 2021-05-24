سعادة غامرة انتابت عددا كبيرا من أجيال مسلسل friends أو الأصدقاء الشهير، بعد قرار عرض جزء جديد منه، بداية من يوم 27 مايو الجاري.

ونشرت شبكة «إتش بي أو» HBO، برومو مدته دقيقتان خاصة لحلقة استثنائية من مسلسل friends أو الأصدقاء، وهو ما أثار حالة من السعادة من قبل محبيه.

تفاصيل الحلقة الاستثنائية من مسلسل friends

ويظهر في البرومو الذي تم نشره أبطال مسلسل friends، داخل نفس الديكورات لمنزل «مونيكا وجوي وتشاندلر».

كما ظهر في البرومو أيضا المقهي الذي كان يتجمع فيه الأبطال الـ 6 ويتحدثون فيه عن حياتهم اليومية والمشاكل، ويمزحون فيه سويا.

واحتوى البرومو الاستثنائي مشهد بين الأصدقاء، يسترجعون فيه ذكرياتهم، وعملت «فيبي» ليزا كوردو على إعادة أداء مشهد اكتشافها لعلاقة «مونيكا وتشاندلر» بطريقتها المعتادة.

أبطال مسلسل friends

ومن المنتظر عرض حلقة من مسلسل friends، يوم 27 مايو من الشهر الجاري، التي تضم عدد كبير من ضيوف الشرف بجانب الأبطال الستة الأساسين وهم، كورتني كوكس «مونيكا»، جينفر أنيستون «ريتشيل»، وديفيد شويمر «روس»، وليزا كودرو «فيبي»، ومات لوبلان «جوي» وماثيو بيري «تشاندلر».

وجدير بالذكر، أن تصدر نجوم مسلسل friends، غلاف مجلة People الشهيرة، مع اقتراب عرض المسلسل، حيث التقطوا صورة بنفس الطريقة المعتاد الظهور بها مع تغيير في مظاهرهم بسبب الزمن.

ومسلسل friends بث لأول مرة في 22 سبتمبر 1994، فيما توقف في 6 مايو 2004، وقدم منه 10 مواسم، أي 236 حلقة، وحصل على الكثير من الجوائز، أبرزها «إيمي» لأفضل عمل كوميدي لايت.