مغادرة قطارين بحمولة 2646 طن قمح ميناء دمياط لصوامع طنطا وشبرا

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 22 سفينة، وفق ما أعلنت هيئة الميناء مساء اليوم الاثنين، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40123 طناً، تشمل 13487 طن فوسفات، و11670 طن يوريا، و10966 طن رمل، و4000 طن داي أمونيوم.

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17201 طن، تشمل 4476 طن حديد، و3575 طن أبلاكاش، و800 طن خردة، و678 طن خشب زان، و3334 طن ذرة، و3012 طن قمح، و1326 طن زيت طعام.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 976 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وخرشوف وبامية وبقدونس وشبت وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ثوم وبرسيم وسمسم وكراوية وقطن وكتان)، وفواكه (برتقال وعنب وبلح وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وسلوفينيا وهولندا وهونج كونج وكرواتيا وأمريكا وألمانيا وتايوان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والهند وسنغافورة .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 491 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 4478 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176324 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71161 طناً.

وغادر ميناء دمياط عدد 2 قطار، بحمولة إجمالية 2646 طن قمح، متجهين إلى صوامع التخزين في كل من طنطا وشبرا الخيمة، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5743 شاحنة.

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